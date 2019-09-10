مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

اكتشف خبراء في التغذية أن الامتناع عن تناول الخبز؛ بسبب الحمية لإنقاص الوزن يؤدي إلى الشعور بالوهن والإرهاق إلى جانب الميل إلى الكسل وقلة الحركة.



واعتبر الخبراء أن تناول الخبز له فوائد، حيث يعتبر مصدرا للكربوهيدرات التي تساعد في رفع مستويات السيروتونين العصبي المنظم للمزاج، بحسب موقع "ويب طب".



ورأى الخبراء ضرورة تناول الخبز بشكل يومي باعتباره مصدرًا لطاقة الجسم، وأشاروا إلى أن الابتعاد عنه والتوقف عن أكله أثناء الحمية لإنقاص الوزن يسبب فقدان الماء بدلا عن الدهون.



وتساهم الكربوهيدرات الموجودة في الخبز برفع مستويات السيروتونين، فالحالة المزاجية تتناسب طرديًا مع نسبته في الدماغ، مما يصيب من يتخلى عن الخبز بتقلبات مزاجية مجهولة السبب.



ويؤدي إيقاف تناول الخبز إلى الشعور بالوهن والإرهاق إلى جانب الميل إلى الكسل وقلة الحركة.



ويسبب نقص الكربوهيدرات في الوجبات، بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا كالضعف الشديد والغثيان والنعاس، فضلًا عن إصابتهم بالإمساك لما تحتويه الكربوهيدرات من ألياف.



وتتسبب البدائل التي يلجأ إليها البعض عوضا عن الخبز مثل المعكرونة والأرز والحلويات في الإصابة بالسمنة وزيادة الدهون وارتفاع البروتينات ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وينصح الأطباء بتناول الخبز لكن بكميات قليلة على أن يكون مصنوعا من الدقيق الأسمر.