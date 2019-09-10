خالد الجندي يفسر معنى "الفقراء عيال الله"

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة عيال تعني عالة عليه، أي ينفق عليه.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة DMC، أن الشخص الذي يُنفِق اسمه عائِل، أما الشخص الذي يتم الإنفاق عليه اسمه معيل، والمفرد منه اسمه عيّل أو معول وليس معناه أنه تافه.



وذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الناس عيال على أبي حنيفة أي عالة على أبي حنيفة.



وتابع مفسرا قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: "الفقراء عيالي، أي أنفق عليهم، والأغنياء وكلائي، فإن بخِل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي"، موضحا أن الفقراء هم عيال الله، فكلمة العيال يقصد منها من أصرف عليهم.





