محافظ أسوان: القيادة السياسية مهتمة بتنمية الصعيد

أكد محافظ أسوان، أن ما يتم على أرض المحافظة يأتى فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، لمشروع محور وكوبرى خزان أسوان الجديد الجارى إنشاؤه ليكون بديلًا لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم و400 متر، وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل إتجاه.

وطالب محافظ أسوان من الشركة القائمة بتنفيذ المشروع بالإسراع فى معدلات التنفيذ بعد عمل جسات للتربة او بالمجرى النهري، بجانب التنسيق مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل فى المواقع، لافتًا إلى أن المحافظة من جانبها ستقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لاستكمال إنشاء محور وكوبرى خزان أسوان الحر ليساهم بشكل مباشر فى استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل والذى سيخدم أيضا حركة الأفواج السياحية، فضلًا عن الحركة التجارية والتنقل بين مصر والسودان ضمن المحور الدولي القاهرة كيب تاون.