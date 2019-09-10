محافظة شمال سيناء: الدراسة فى مواعيدها المقررة

أكد محافظ شمال سيناء، أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المقررة على مستوى جميع المراحل التعليمية.

وأضاف المحافظ في تصريحات أن الدراسة من المقرر أن تبدأ غدا بالنسبة لمدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ثم تبدأ يوم 21 الجاري فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين ثم في باقى المدارس على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، قال وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بعمل مدير المديرية فى شمال سيناء حسين عرادة إن جميع المدارس فى مختلف المراحل التعليمية استعدت لبدء العام الدراسى الجديد نافيا تأجيل موعد بدء الدراسة على مستوى المحافظة.

وأضاف: "استمرار لجان المرور على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد، وذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء".