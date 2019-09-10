أقوى مشاهد الأكشن فى السينما المصرية بـ"شبرامنت"

بدأ المخرج أحمد خالد موسى، اليوم الثلاثاء، تصوير أقوى مشهد أكشن في فيلمه الجديد "لص بغداد" للنجم محمد إمام.



وقال موسى في تصريحات صحفية، إن المشهد يجرى تصويره في مدينة "شبرامنت" بالجيزة، مضيفا أنه المشهد فيه جميع الممثلين دون الاستعانة بدوبلير.



وتابع أن المشهد يتناول حدثا مهما بالفيلم تبنى عليه بقية الأحداث الأخرى، مشيرا إلى أنه سيكون من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن فى السينما المصرية.



"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى.