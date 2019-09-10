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رياضة

الإمارات تفوز على ماليزيا 2-1 بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:53 م
منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
أ ش أ
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تغلب منتخب الإمارات لكرة القدم على مضيفه الماليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق المهاجم شفيق أحمد في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، لكن المهاجم الإماراتي علي مبخوت أدرك التعادل في الدقيقة 43 وعاد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد الإمارات بهذا الفوز إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها تايلاند برصيد 4 نقاط، بينما تأتي ماليزيا ثالثة وفيتنام وإندونيسيا في المركزين والرابع والخامس على التوالي.

وفي إطار منافسات المجموعة الثالثة، حققت البحرين فوزا خارج الأرض أيضا على حساب كمبوديا بهدف نظيف سجله لاعب خط الوسط كميل الأسود في الدقيقة 78 ليرتفع رصيد المنتخب البحريني إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة، خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السنغافوري 1-2 حيث سجل شكير حمزة وصفوان بهار الدين في الدقيقتين 3 و39 بينما أحرز ياسر مايور هدف فلسطين في الدقيقة 13 لترتقي سنغافورة لصدارة المجموعة التي أصبح منتخب فلسطين يحتل المركز الثاني بها بعد توقف رصيده عند 3 نقاط.

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