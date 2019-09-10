المقاولون العرب يستعير النيجيرى معروف يوسف من الزمالك لمدة موسم

أعلن نادي المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب النيجيري معروف يوسف، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الزمالك.



ووقع معروف يوسف على عقود انضمامه لنادي المقاولون العرب، اليوم، في حضور محمد عادل، المشرف العام على الكرة بالنادي، ووكيل اللاعب.