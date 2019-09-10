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القبلة

"العالمي للمجتمعات المسلمة": الدولة الوطنية مفتاح النهوض

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:51 م
الدكتور محمد البشاري
الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس
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أكد الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أهمية التركيز على الدولة الوطنية واستقرارها وأمنها باعتبار ذلك مفتاح النهوض والتنمية والتقدم، ومن دونها ينهار المجتمع، وتدخل الدول في دوامات من العنف لا نهاية لها.

جاء ذلك فى بحث الدكتور البشاري بعنوان "مفهوم الدولة وطبيعتها بين الماضي والحاضر"، والمقدم إلى المؤتمر الدولى الـ 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، المقرر عقده الأحد المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لبحث رؤية عصرية لفقه بناء الدول بمشاركة 100 وزير ومفتي وعالم وأستاذ جامعة وباحث من عدة دول.

كما طالب الدكتور محمد البشاري بإهمية عماد الدولة المدنية - الوطنية من خلال تعزيز مقوماتها، واحترام خصوصياتها الثقافية وأنماطها الاجتماعية ونظمها العرفية، التي تمكن لأفرادها الشعور بحريتهم في تقديم واجباتهم، وثقتهم في الحصول على حقوقهم.

وتابع: وبذلك تنتج الدولة نموذجًا صالحًا للمواطنة، التي أفرزتها بحق الدولة المدنية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أعطت حق المواطنة لجميع مواطنيها بدون تفرقة ويقوي أواصر قيم التسامح، وتقبل الآخر، واحترام التعددية، وتشجيع الحوار، وسيادة القانون، وهذا النموذج أكثر ما يكون ملائمًا لإعانة الأفراد ومساعدتهم في إدراك الغاية من وجودهم، وتحقيق قيم الإسلام السمحة بشكل سليم.

كما انتقد ما تحاول الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام زورًا وبهتانًا فرضه على المجتمعات بقبول وجهة نظرها الخاطئة وتفسيرها المحرف عن الدولة ومعاداتها.

يذكر أن المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة مؤسسة دولية غير حكومية ومقره أبوظبى، ويضم المؤسسات الإسلامية بالعالم، ويهتم بتطوير الخطاب الدينى المستنير وتطبيقه فى المجتمعات بالخارج ونبذ العنف ونشر ثقافة الحوار.

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