التشكيلة الأساسية لمنتخب لبنان أمام عمان

أعلن منتخبا عمان ولبنان، التشكيلة الأساسية للمواجهة الودية التي تجمعهما على ستاد السيب في عمان، اليوم الثلاثاء، في إطار التحضير للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وأعلن الروماني ليفيو تشيوبوتاريو، مدرب منتخب لبنان، تشكيل فريقه المكون من الحارس علي ضاهر واللاعبون: "قاسم الزين، نور منصور، عدنان حيدر، سمير أياس، محمد حيدر، عمر شعبان، نادر مطر، حسن شعيتو شبريكو، حسين زين ومحمد قدوح".



على الجانب الآخر، يمثل منتخب عمان بقيادة المدرب مقبول البلوشي، الحارس فايز الرشيدي واللاعبون: "محمد الرواحي، صلاح سعيد، محمد خصيب، محمد صالح، عبدالعزيز مبارك، ياسين خليل، رائد ابراهيم، عمران سعيد، علي سليمان وأحمد مبارك".



واستهل منتخب لبنان مشواره في التصفيات بخسارة مفاجئة أمام كوريا الشمالية بنتيجة (2-0)، بينما فاز عمان على نظيره الهندي بنتيجة (2-1).