أمريكا تعلن "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه يسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على عدد كبير من مستوطنات الضفة الغربية بتعاون مع الإدارة الأمريكية.



وأضاف: "الإدارة الأمريكية ستعلن عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية"، داعيا إلى دعمه من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق هذه الخطوات، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح أنه سيعلن السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.



وأضاف في كلمة له، إن هناك فرصة ترايخية لتطبيق السياة الإسرايلية على الضفة الغربية، متابعا: "هذه فرصة تاريخية، فرصة لمرة واحدة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية".



ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، بيان، مساء اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا بالبيت الأبيض، قبل إلقاؤه بيانه الحالي.