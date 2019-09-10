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محافظات

القبض على شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى الدقهلية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:46 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكميات من الحشيش والهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت اثنين من "العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية" تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهما بقرية "كفر الترعة القديمة" دائرة مركز شرطة شربين.

وأسفرت الحملة عن ضبطهما حال وجودهما بمسكنها وبحوزتهما الآتى: "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (200 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وبندقية خرطوش عيار 12مم و15 طلقة لذات العيار، و4 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه، وهاتفي محمول، وميزان، وأدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة وسيارة ملاكى".

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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