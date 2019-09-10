مستشفى طور سيناء يستقبل أكثر من 16 ألف مريض خلال أغسطس

أعلن المركز الإعلامي لمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن مستشفى طور سيناء العام استقبلت ١٦ ألفا و١١٦ حالة مرضية مختلفة خلال شهر أغسطس الماضي، وتم توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية بقسم العيادات الخارجية على ١٢ ألفا و٤٠٦ حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم.



وذكر المركز الإعلامي للمديرية في بيان له اليوم الثلاثاء أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل ٣٠٠٦ حالة طارئة، وقدم كافة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة تجاههم.



وأضاف البيان أنه تم حجز ٤٤٤ حالة مرضية بالقسم الداخلي وتقديم أوجه الرعاية الطبية والتمريضية لهم وإجراء كافة الفحوصات وصرف العلاج لهم، مشيرا إلى أنه قد تردد على قسم الغسيل الكلوي ٢٦٠ مريضا وتم عمل اللازم تجاههم.



كما تم إجراء ١٥١ عملية جراحية مختلفة بقسم العمليات ما بين جراحات كبرى ومتوسطة.