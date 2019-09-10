دبى تدرس العودة لأسواق الدين العالمية

قال مصدران مطلعان، إن حكومة دبي أجرت محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار، فيما سيكون أول عملية بيع لأدوات دين دولية لها منذ 2013.



ومن المرجح أن تشهد الصفقة المحتملة إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السندات، مع بحث المشترين العالميين عن أصول عالية العائد في ظل تدنى أسعار الفائدة. وكانت حكومة دبى قد جمعت 1.25 مليار دولار في 2013 من خلال سندات إسلامية وتقليدية.



تأتي مثل هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة إلى دبي، حيث نما الاقتصاد العام الماضى بأبطأ وتيرة منذ انكماشه فى 2009 عندما تضرر بفعل أزمة ديون.



ولم يرد المكتب الإعلامى لحكومة دبى على طلب للتعليق.



وقال المصدران إن دبي، المتوقع أن تسجل عجزًا في الميزانية قدره 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) هذا العام، أجرت محادثات مع بنوك على مدار الأسابيع القليلة الماضية وتدرس إصدار سندات لاستخدامها في أغراض تتعلق بالميزانية.



وأضافا أن الحكومة لم ترسل للبنوك طلبات رسمية لتقديم مقترحات لترتيب الإصدار الذي لن يقل أجل استحقاقه عن عشر سنوات.



وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال فى تقرير حديث إن دبي- غير المصنفة- سينتعش اقتصادها لينمو 2.4 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 1.94 بالمئة العام الماضي، لكنها حذرت من ارتفاع مستوى الدين للكيانات شبه الحكومية، الذي قُدر بنحو 59 مليار دولار، بما يعادل 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.



وأضافت أن دين حكومة دبي يقدر بنحو 65 مليار دولار، أو 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.