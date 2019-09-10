الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دبى تدرس العودة لأسواق الدين العالمية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:45 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
طباعة
قال مصدران مطلعان، إن حكومة دبي أجرت محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار، فيما سيكون أول عملية بيع لأدوات دين دولية لها منذ 2013.

ومن المرجح أن تشهد الصفقة المحتملة إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السندات، مع بحث المشترين العالميين عن أصول عالية العائد في ظل تدنى أسعار الفائدة. وكانت حكومة دبى قد جمعت 1.25 مليار دولار في 2013 من خلال سندات إسلامية وتقليدية.

تأتي مثل هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة إلى دبي، حيث نما الاقتصاد العام الماضى بأبطأ وتيرة منذ انكماشه فى 2009 عندما تضرر بفعل أزمة ديون.

ولم يرد المكتب الإعلامى لحكومة دبى على طلب للتعليق.

وقال المصدران إن دبي، المتوقع أن تسجل عجزًا في الميزانية قدره 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) هذا العام، أجرت محادثات مع بنوك على مدار الأسابيع القليلة الماضية وتدرس إصدار سندات لاستخدامها في أغراض تتعلق بالميزانية.

وأضافا أن الحكومة لم ترسل للبنوك طلبات رسمية لتقديم مقترحات لترتيب الإصدار الذي لن يقل أجل استحقاقه عن عشر سنوات.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال فى تقرير حديث إن دبي- غير المصنفة- سينتعش اقتصادها لينمو 2.4 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 1.94 بالمئة العام الماضي، لكنها حذرت من ارتفاع مستوى الدين للكيانات شبه الحكومية، الذي قُدر بنحو 59 مليار دولار، بما يعادل 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وأضافت أن دين حكومة دبي يقدر بنحو 65 مليار دولار، أو 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو.. محمد صلاح يحصد أول جائزة فردية في الموسم الجديد

منذ يومين

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

استقرار الدولار أمام الجنيه

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

نتنياهو يعلن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

أيام زمان

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

الصحة

العلماء يكشفون سببًا شائعًا لاضطرابات الدماغ

مخاطر الامتناع عن الخبز أثناء "الدايت"

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

دراسة تشير إلى انتشار"سيولة الدم" 3 أضعاف مما كان معروفا

الرئيس نيوز

أول أكتوبر.. الرئيس يدعو البرلمان لبدء دور الانعقاد الخامس

بالصور.. "زايد" تتفقد منشآت "التأمين الصحي الشامل" في بورسعيد

استعدادت أمريكية تستعد لتأبين عالم المصريات الشهير "لاني بيل"

"بلومبيرج" تتوقع خفضا جديدا لـ"الفائدة" بعد تسجيل أدنى معدل للتضخم

منوعات

العلماء يعلنون إصدار أول فيديو للثقب الأسود (فيديو)

الآن بدء تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 في مكتب التنسيق

tansik.. تنسيق الجامعات| انطلاق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019

معارضة صينية شديدة لاستنساخ البشر

كشكول

بدء التعاقد مع المرشحين لوظيفة معلم مساعد رياضيات بالبحر الأحمر الأزهرية

جامعة المنوفية: وضع خطة مستقبلية للعام القادم

الأقصر الأزهرية تعلن موعد قبول الطلاب المحولين من التربية والتعليم

"ألسن عين شمس" تعتمد جدول اختبارات الفرقة الثالثة العائدين من الخارج

إسلام سياسي

شباب الإرهابية يبدأون حملة استغاثة لمنع تسليم عناصر من "خلية الكويت"

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء


زيت وسكر

نصائح هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

تفاصيل سقوط مافيا لسرقة الكابلات الكهربائية بالدقهلية

قبل المدارس.. بشرى سارة لأهالي الإسكندرية

24 مليون جنيه لإنشاء وحدات صحية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

غدًا.."جزء من الفانية"على خشبة مسرح البالون

انطلاق معرض "طباعة الحرف العربي"

"غاوي سفر"..تجربة جديدة للكاتب حسام عبد القادر

غدًا.. عرض فيلم "طفح الكيل" بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك