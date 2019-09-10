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عالم

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الكازاخستاني تتعلق بتعزيز العلاقات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:44 م
رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله وزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف.

وأوضحت الوكالة أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض علاقات البلدين، وسبل تطوير التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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