"الخطة والموازنة" يجتمع بالمائدة المستديرة فى شركة "DAI"

اجتمع وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بالمائدة المستديرة في شركة بدائل التنمية العالمية "DAI"، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات مبتكرة للتنمية من خلال جدول أعمال شامل.



جاء ذلك في ثاني لقاءات الوفد البرلماني، والذي ويرافقه في زيارته عدد من قيادات وزارة المالية والتخطيط، حيث تحدث في اللقاء الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وألقى نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وكذلك عن التجربة المصرية في تنفيذ موازنة البرامج والأداء ورؤية مصر المحدثة 2030.



كما تناول اللقاء أيضًا نظرة عامة على برامج شركة بدائل التنمية العالمية في جميع أنحاء العالم، التي تعمل من خلالها مع الحكومات المستضيفة على تطوير القدرات المؤسسية وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة وتحسين الإدارة المالية العامة، مع التركيز على وضع الموازنة وإدارة النفقات، وتمت خلال اللقاء مناقشة الاعتبارات التي يجب أن تراعى عند إنشاء مكاتب الموازنة البرلمانية، والحديث حول تجربة إنشاء مكتب موازنة الكونجرس الأمريكي.



يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر، والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب: إبراهيم نظير، ومحمد الجبالي، ومحمد الشهاوي، وميرفت ألكسان، وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.