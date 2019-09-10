اليابان والصين تتأهلان لربع نهائى مونديال ناشئات الطائرة

تأهل المنتخب الياباني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة لربع نهائي بطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل عقب الفوز على تايلاند 3-0.



أقيمت المباراة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وجاءت نتائج الأشواط 25-19 و25-18 و25- 19 لصالح اليابان.



ومن المنتظر أن تواجه اليابان في الدور المقبل الفائز من مباراة مصر وأمريكا التي ستقام مساء اليوم.



وفى مباراة أخرى، صعد المنتخب الصيني لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة لربع نهائي البطولة، عقب الفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط نظيفة.



أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاءت نتائج الأشواط 27-25 و27-25 و26-24.



وتنتظر الصين الفائز من مباراة تركيا ورومانيا لمواجهته فى الدور المقبل.

