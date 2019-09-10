اليابان تهزم ميانمار فى تصفيات مونديال 2022

استهل منتخب اليابان مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 بالفوز على مضيفه منتخب ميانمار 2-صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.



وتقدم شويا ناكاجيما بهدف لليابان في الدقيقة 16، وأضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 26.



خاض منتخب اليابان مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له محتلًا المركز الثاني، وظلت ميانمار في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارتها للمرة الثانية على التوالي.