بروتوكول تعاون بين تعليم الإسماعيلية وجامعة قناة السويس

وقع الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك لمد جسور التواصل بين الجامعة والمدارس.



وقال رئيس جامعة قناة السويس طارق راشد- في بيان- إن الاتفاقية تهدف للتواصل والتعاون بين الجامعة والمدارس بالإسماعيلية خاصة مدارس قرية الفردان التي تبنتها الجامعة لتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتبني الجامعات القرى الأكثر احتياجا، حيث يتم دعم مدرسة أبو فودة بطلاب التربية العملي -الفرق النهائية- طوال العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لسد العجز بالمدرسين بهذه المدرسة.



وأضاف أن البروتوكول يهدف لتحقيق المصالح المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات والزيارات والتي تشمل المزارع التعليمية والمتاحف والمراكز البحثية لرفع الوعي بدور الجامعات والاجتماعات المشتركة والتعاون في المؤتمرات والندوات والمعارض ذات الأهمية المشتركة لتطوير معارف ومهارات العاملين والطلاب والتعاون أيضًا في مجال الدراسات العلمية والميدانية والاستفادة من مراكز البحث ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.



كما لفت إلى أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى تقديم حزم تدريبية في مجال التربية وتطوير المناهج وعقد دورات متخصصة لدى المدارس المختارة لرفع الوعي البيئي "الأمن والأمان الحيوي، البيئة الخضراء، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، صحة وسلامة الغذاء" وتقديم جامعة الطفل، ودمج المتميزين في أنشطة الجامعة.