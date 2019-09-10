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منوعات

بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2019.. اليوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:32 م
جريدة الدستور
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بداية من اليوم الثلاثاء 10/9/2019 وحتى الجمعة المقبلة تستقبل مكاتب تنسيق الثانوية العامة طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة والدور الثاني، وذلك عبر موقعها الألكتروني بوابة التعليم الالكتروني للعام الجامعي الجديد 2019/2020 م.

وجاءت شروط التحويلات كالتالي:        

•التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

•التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

•التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط .

•لا توجد تحويلات ورقية.

•التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

•استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

•تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وكان قد أعلن ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، أول أمس الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالعام الجامعي الجديد.

وأكد مكتب التنسيق، أنه لا توجد تحويلات ورقية، مشيرًا إلى أنه في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.

ويقدم لكم الدستور من خلال هذا التقرير لينك بوابة الحكومة الالكترونية لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لأبناءنا الطلاب متمنين لهم دوام التوفيق

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