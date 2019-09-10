تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح"

قررت جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطرة، الثلاثاء، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، إلى جلسة 17 سبتمبر الجاري؛ لاستكمال المرافعة.



وخلال الجلسة السابقة، طلب عماد مبارك، محامي المتهم الثامن في قرار الاتهام، بفصل المتهمين الجدد عن المتهمين القدامى لسرعة الفصل في الدعوى، لكن لم تستجب المحكمة لطلب الدفاع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة، ومن المتوقع استمرار المرافعات للمتهمين الجدد عدة جلسات.



عققد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.