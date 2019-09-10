بالخطوات.. طريقة عمل طاجن الخضار باللحم

يشعر كثيرون بالملل من الوجبات المكررة يوميًا، وقد يجد البعض صعوبة في عمل الوجبات الدسمة، لذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل طاجن الخضار باللحم بالخطوات، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي:



المقادير:



نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات صغيرة.

٢جزره مقطعة ترنشات

٣ كوسه مقطعة

٢ بطاطس مقطعة مكعبات

بصله مفرومه

معلقة صغيرة توم مفروم

كوب بسله

٢ فلفل حامي

كوبين عصير طماطم مركز

مكعب مرقه

ملح وفلفل

رشة بهارات

نص معلقة صغيرة سكر

معلقتين سمنه



الطريقة:



- في حلة على النار نسخن معلقة من السمن ثم نقوم بتحمير اللحمة.



- نضيف البصل والتوم ونشوحهم جيدًا، ثم نضيف الخضار وعصير الطماطم ومكعب المرقة والملح والفلفل والبهارات والسكر ونتركهم حتى الغليان.



- نسكب الخليط في طاجن تم تسخينه مسبقًا في الفرن، وإذا احتاج مياه يمكن أن نضيف ماء مغلي ثم ندخلهم فرن ساخن على الشبكة لمدة نصف ساعة ويقدم على سفرتك بجانب الأرز الأبيض الشهي.