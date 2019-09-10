الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالخطوات.. طريقة عمل طاجن الخضار باللحم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:27 م
سارة ساويرس
طباعة
يشعر كثيرون بالملل من الوجبات المكررة يوميًا، وقد يجد البعض صعوبة في عمل الوجبات الدسمة، لذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل طاجن الخضار باللحم بالخطوات، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي:

المقادير:

نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات صغيرة.
٢جزره مقطعة ترنشات
٣ كوسه مقطعة
٢ بطاطس مقطعة مكعبات
بصله مفرومه
معلقة صغيرة توم مفروم
كوب بسله 
٢ فلفل حامي 
كوبين عصير طماطم مركز 
مكعب مرقه
ملح وفلفل 
رشة بهارات 
نص معلقة صغيرة سكر 
معلقتين سمنه

الطريقة:

- في حلة على النار نسخن معلقة من السمن ثم نقوم بتحمير اللحمة.

- نضيف البصل والتوم ونشوحهم جيدًا، ثم نضيف الخضار وعصير الطماطم ومكعب المرقة والملح والفلفل والبهارات والسكر ونتركهم حتى الغليان.

- نسكب الخليط في طاجن تم تسخينه مسبقًا في الفرن، وإذا احتاج مياه يمكن أن نضيف ماء مغلي ثم ندخلهم فرن ساخن على الشبكة لمدة نصف ساعة ويقدم على سفرتك بجانب الأرز الأبيض الشهي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ حوالي 5 ساعات

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

منذ يومين

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

ads

الصور

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

الأكثر قراءة

قيادي منشق لـ أحمد موسى: «مكنتش بطيق أشوفك»

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

أيام زمان

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

نجمات الزمن الجميل يروجن للتدخين (صور)

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

الصحة

دراسة: تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة

‎انطلاق فعاليات المؤتمر الاول لأورام الصدر في مصر

أستاذ الأمراض الصدرية يكشف أسباب مرض سرطان الرئة

أستاذ علاج الأورام: التدخين من أهم أسباب أورام الصدر

الرئيس نيوز

مصادر بـ"الرقابة النووية:" وصول جثمان عالم الذرة لمصر غدا

مصر تسعى لإقناع أمريكا برفع السودان من "الدول الراعية للإرهاب"

رغم تراجع معدل التضخم.. خبراء يجيبون: لماذا لم تنخفض الأسعار؟

قبل المملكة المزعومة: بالصور.. الجمسي في مهمة عسكرية بـ"الجبل الأصفر"

منوعات

بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2019.. اليوم

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 tansik

تمديد إقامة العمالة الموسمية الأجنبية في كوريا الجنوبية

إيطاليا تستضيف أكبر مهرجان أوروبي للشيكولاته في أكتوبر

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يرفع حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على توفير كافة مقومات العملية التعليمية

مدير "تيكو الأزهر" يمثل الجامعات المصرية بمؤتمر دولي في الصين

رئيس الأقصر الأزهرية يتفقد تدريبات الترقي على وظائق كادر المعلمين

إسلام سياسي

قيادي إخواني يعترف بعلاقة الجماعة بتركيا وتهريب الأموال والهجرة غير الشرعية - فيديو

عمليات صبراتة: «الدباشي» مطلوب في قضايا إرهاب أبرزها الانتماء لـ «داعش»

تنظيم القاعدة.. كيف كان وكيف أصبح؟ دراسة لمرصد الإفتاء

مفتي الجمهورية: جميع الشرائع السماوية تدعو لحفظ النفس


زيت وسكر

رئيس “مياه القليوبية” يوجه بحسن معاملة المواطن والارتقاء بمنظومة التحصيل

ماذا فعلت وزيرة الصحة في بورسعيد اليوم؟

خبراء يكشفون أسباب عدم شعور المواطن بأثر تراجع التضخم على الأسعار؟

“الطاقة الذرية” تختتم ورشة عمل الأشعة المؤينة لحفظ المواد

مقالات الرأي
ماجد حبته
غداء وزراء الخارجية العرب
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: أم المريلة كحلى
سيد عبدالقادر
إياك أن تتزوج مصرية
لواء.حمدى البطران
حدث فى مصر
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاد المترجم.. كلمة العقاد عن "برتوكولات حكماء صهيون"

"ثقافة قنا" تحتفل بعيد الفلاح

افتتاح معرض "خواطر" للفنان حسين حافظ بالهناجر

في ذكرى ميلاده.. أغلب أعمال مترجم "بروتوكولات حكماء صهيون" غير منشورة

صفحتنا ع الفيس بوك