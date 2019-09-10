رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 tansik
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:25 م
تبدأ فعاليات مرحلة تقليل الاغتراب، اليوم الثلاثاء، لطلاب المرحلة الثالثة، أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب، ويستمر مرحلة التقديم حتى الجمعة 13/9/2019.
ويتم ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
وأن شروط مرحلة تقليل الاغتراب تتضمن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
وشددت وزارة التعليم العالى على أن تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
ويتم ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
وأن شروط مرحلة تقليل الاغتراب تتضمن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
وشددت وزارة التعليم العالى على أن تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.