الكنيسة تنشر صور أحدث الأعمال الرعوية للأنبا أثناسيوس

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا، أثناء تدشين كنيسة العذراء بالسنارية ببني مزار.



في إطار التعمير الرعوي، دشن الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا، اليوم الثلاثاء، كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السنارية ببنى مزار بعد تجديدها وتوسعتها.



وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، ومذبح آخر على اسم السيدة العذراء والشهيد مارجرجس، والمذبح الثالث علي اسم القديسة فلومينا والشهيدة دميانة، كما تم تدشين المعمودية، وشارك في الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب غفير.