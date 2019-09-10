تعرف على أسعار السماد اليوم

استقرت أسعار الأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء عند 4900 جنيه للطن، في السوق الحرة، ويأتي هذا السعر مع بداية سبتمبر الجاري.



وكشف المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك ثباتًا في أسعار سماد النترات اليوم في السوق المصرية الحرة، حيث بلغ سعر الطن 4900 جنيه.



وأضاف "الدسوقي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر المدعم للمزارعين يقل 1000 جنيه للطن، أي يصل للمزارعين بسعر 3900 جنيه، لكنه يحقق خسائر للشركات، مشددًا على ضرورة تحريره حتى تستطيع الشركات الالتزام بزيادة الطاقة الإنتاجية لها.



وتُنتج شركتا الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها النترات، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلية، وتصدير نسبة مميزة للغاية للخارج.