"ثقافة قنا" تحتفل بعيد الفلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع قنا، حيث نظمت مكتبة المراشدة ندوة بعنوان "القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" حيث أوضح محمود على أبوزيد أن هناك مجموعة من القيم الإيجابية كانت منتشرة فى شارعنا المصرى عكس القيم السلبية، وهذه القيم تجعل المجتمع فى تقدم وازدهار ونجاح وتعاون، كما نظمت مكتبة أبوشوشة الثقافية ندوة ثقافية بعنوان "دور المرأة الريفية في التنمية" وأكد أبوبكر جاد دور المرأة الريفية في العمل وكيفية النهوض به، وأشار فيها إلى أنه لا بد من النهوض بالمرأة الريفية، وتشجيعها على تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وعقد قصر ثقافة أبو دياب غرب محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي" وقام الدكتور أحمد جمال الدين حسين بتعريف ثقافة الحوار، ثم التعريف بالاختلاف وكيف يتم محاورة الاسلام للمختلفين معة في الفكر، وما هي ثقافة الاختلاف في الفكر حاليا.



ونظم بيت ثقافة فرشوط ندوة بعنوان "الفنون والبناء الوجداني للإنسان" بمركز شباب نجع غانم، وتحدث الشيخ هشام نتاجي عن الفنون وتأثيرها في شخصية الانسان وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نظم أيضا احتفالية بعيد الفلاح بمركز شباب الدهسه تضمنت محاضرة بعنوان "القرية المصرية بين الماضى والحاضر" وتحدث خلالها الدكتور وائل النجمى عن الفلاح ومكانته فى المجتمع المصرى، وما يقدمه من خدمات أساسية من إنتاج المحاصيل والاستيراتيجية المتبعة لبناء المجتمع المصرى، كما تحدث عن ابتكار الفلاح المصرى لبعض الآلات والأدوات الحديثة، بجانب تنظيم أمسية حيث ألقى الشعراء أحمد ناصر مكى قصيدة "عيد الفلاح"، عبدالله أبوغدية قصيدة "الخريف والحر"، سيد البحيرى قصيدة "ودعينى"، وقدمت فرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبى فقراتها وبدأت بموال يتعاشر راجل يا بلاش ثم توالت المواويل ومنها "ياحلوه لمى الغلة، امدح نبى زين" واختتمت بمربعات من السيرة الهلالية.



ونظم بيت ثقافة نقادة بمركز شباب الخطارة أمسية شعرية شارك فيها الشاعر حسام الجعفري بقصائد من "وحي الهجرة، الاتنين شاربين من النيل" وشارك الشاعر القوال عبدالناصر أبولبيب "بمجموعة من الواوات"، وقام بيت ثقافة دشنا بعرض فليم الرسوم المتحركة "حكاية سمكة"، تدور أحداثه حول حكاية سمكة وصديقتها الحوت يضيعان خلال رحلة ميدانية لزيارة سفينة الكنز، فيحاولان العودة للوطن بتحدى الصعاب.