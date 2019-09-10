فودين: تطورت مع جوارديولا

يأمل نجم مان سيتي، أن يلحظ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أدائه، بينما يبحث عن المزيد من وقت اللعب في مانشستر سيتي.



شارك فيلي فودين البالغ من العمر 19 عامًا، فى جزء من أول إعداد للفريق تحت قيادة جوارديولا في السيتي ولكنه تمكن من تحقيق واحد فقط مظهر بديل لهذه الحملة.



بعد لعب دور البطولة في فوز إنجلترا تحت 21 عام على تركيا 3-2، يصر فودين على استعداده للعب أكثر من ذلك. "



وقال فودين: أعلم أنني جاهز للعب أشعر كأنني "أحاول إظهاره كل يوم في التدريب قدمت مساعدتين لفريق آرسنال إيدي نكتياه في الفوز على تركيا وآمل أن يكون له كان مدرب النادي يراقب.



سيكون الأمر لطيفًا إذا شاهد بيب مباراة تركيا ولكنه ربما كان يقضي عطلة صغيرة للعب الجولف أو أي شيء! لن ألومه.