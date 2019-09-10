افتتاح معرض "خواطر" للفنان حسين حافظ بالهناجر

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الانتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "خواطر" للفنان التشكيلى حسين حافظ، أمس الاثنين بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



وقال الفنان حسين حافظ، إن كل اللوحات هى أفكار من وحى الخيال، تمتص الطاقة الموجودة وتحولها إلى أشكال فنية من خلال الألوان فى ٢٠ لوحة بالمعرض وبأحجام ومساحات كبيرة نسبيا، ويستمر المعرض حتى ١٤ سبتمبر الحالى.



يذكر أن الفنان حسين حافظ هو من الفنانين التشكيليين المصريين المتميزين، وسافر إلى هولندا وتخرج من كلية الفنون الجميلة بهولندا، وأقام عدد من المعارض هناك ثم عادة إلى مصر ليعمل فى مجال الفن التشكيلى، ويعد هذا المعرض هو الخامس له فى مصر.