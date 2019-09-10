البابا: الكنيسة تقوم على الدماء والدموع والعرق

بدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملته للاحتفال بعيد النيروز الذي تحتفل به الكنيسة رسميًا، الخميس المقبل، لتبدأ معه سنة قبطية جديدة.



وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة قولًا من أقوال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال خلاله: "إن قوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأتي من ثلاثة، هم الدماء والدموع والعرق"، في إشارة منه إلى دماء الشهداء، ودموع الرهبان في صلواتهم، وعرق كل من يخدم في مختلف حقول الكنيسة.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، في 22 أغسطس الماضي، بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر "توت" وتنتهي بشهري "مسرى" الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا و"نسئ الصغير" وهو عبارة عن 6 أيام.