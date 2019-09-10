بومبيو: إيران لن تخدع العالم بعد اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تخدع العالم بعد اليوم، وسوف نقطع كل السبل نحو امتلاك النظام الإيراني سلاحا نوويا.



وأضاف بومبيو- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة عدم التعاون التي يبديها النظام الإيراني تثير التساؤل حول مواد أو أنشطة إيرانية نووية محتملة غير معلن عنها.