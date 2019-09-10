بومبيو: إيران لن تخدع العالم بعد اليوم
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:32 م
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تخدع العالم بعد اليوم، وسوف نقطع كل السبل نحو امتلاك النظام الإيراني سلاحا نوويا.
وأضاف بومبيو- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة عدم التعاون التي يبديها النظام الإيراني تثير التساؤل حول مواد أو أنشطة إيرانية نووية محتملة غير معلن عنها.
وأضاف بومبيو- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة عدم التعاون التي يبديها النظام الإيراني تثير التساؤل حول مواد أو أنشطة إيرانية نووية محتملة غير معلن عنها.