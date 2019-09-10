الإندبندنت: جونسون جبان.. وجلسة البرلمان كانت مهينة له

شنت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووصفته بـ "الجبان البشع"، بعد موجة الغضب الحادة التي اجتاحت مجلس العموم في آخر جلساته بالأمس قبل تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع.



وقالت الصحيفة إن المعارضة في البرلمان رفعت لافتات كانت مهينة لرئيس الوزراء، وكتب عليها "إسكات" وهتفوا "عار عليك"، وحاول مجموعة أخرى منع جون بيركو رئيس البرلمان من مغادرة الجلسة.



وتابعت أن حزب المحافظين انقلب على جونسون، خصوصًا بعد إقالة 21 عضوًا، من أبرز أعضاء الحزب الحاكم، وأيد الأعضاء المقالين، وعلى رأسهم أوليفر ليتوين إجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتعهد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، بخوض أكبر انتخابات عامة مع أكبر حملة دعم مع المواطنين.