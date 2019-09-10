روسيا ولبنان يؤكدان توجههما إلى تعزيز التعاون العسكري

أعلنت سفارة روسيا لدى بيروت، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الروسية اللبنانية للتعاون العسكري التقني أكدت، خلال اجتماعها الرابع، قبل أيام، "توجه الطرفين إلى تعزيز التعامل البناء".



وأضافت السفارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الطرفين سيواصلان في المرحلة القادمة "تطورا مستداما في هذا المجال"، في سياق التحضير لزيارة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى موسكو، "وعبر الاتصالات بين وزارات الدفاع والداخلية في كلا البلدين".



وكان رئيس الحكومة اللبنانية نفى، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي يوم الاثنين، ما ورد في مقال نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تحت عنوان "الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا؟".



وقال الحريري إن المعلومات الواردة في المقال "مغلوطة ومخالفة كليا لمسار العلاقات الإيجابية مع الدولة الروسية".