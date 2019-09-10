16 قتيلا بـ"زيارة عاشوراء" في كربلاء
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:16 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 75 آخرين في حادث تدافع أثناء تأدية مراسم ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء، التي تبعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة بغداد، وذلك في حصيلة غير نهائية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب: «استشهد 16 شخصاً وأصيب 75 في حصيلة غير نهائية»، خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء.
وذكر
قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء أنَّ 90 ألف عربي وأجنبي نزلوا في فنادق
كربلاء خلال زيارة عاشوراء التي يحييها الشيعة في ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وجاء
في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ «عدد الزوار العرب والأجانب النزلاء في فنادق المحافظة
بلغ أكثر من 90 ألف زائر عربي وأجنبي»، موضحاً أن «عدد الفنادق التي شغلها الزوار بلغ
799 فندقاً».
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب: «استشهد 16 شخصاً وأصيب 75 في حصيلة غير نهائية»، خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء.
وذكر
قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء أنَّ 90 ألف عربي وأجنبي نزلوا في فنادق
كربلاء خلال زيارة عاشوراء التي يحييها الشيعة في ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وجاء
في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ «عدد الزوار العرب والأجانب النزلاء في فنادق المحافظة
بلغ أكثر من 90 ألف زائر عربي وأجنبي»، موضحاً أن «عدد الفنادق التي شغلها الزوار بلغ
799 فندقاً».
وأضاف أن «عدد وسائل النقل المشاركة بخطة نقل الزائرين وصل إلى أكثر من 13 ألف وسيلة نقل، فضلاً عن 10 قطارات».