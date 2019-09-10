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محافظات

صور.. البحيرة تفتتح معرض "العودة للمدارس" بكفر الدوار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
معوض هويدي
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افتتح المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، معرض "العودة للمدارس"، الذي تنظمه الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالسرادق المقام أمام مكتبة الطفل لبيع مستلزمات وأدوات المدارس بخصومات تصل إلى 30 % مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وانطلاقًا من حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسيير عليهم وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار اقتصادية وجودة عالية، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن المعرض منتجات أكثر من 30 شركة، كما تشارك في المعرض كبرى المكتبات بكفر الدوار، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام.

وشارك في الافتتاح اللواء أحمد مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، والنائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب.

وتفقد السكرتير العام، أجنحته وسط إقبال كبير من المواطنين، مشيدًا بجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية المناسبة، التي شملت كل المسلتزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية وشنط وأحذية وزي مدرسي.

ووجه سكرتير عام المحافظة بمتابعة فعاليات المعرض والتأكد من توافر المعروضات أمام الجمهور وإتاحتها بكميات مناسبة، كما وجه إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية بالإشراف على تنظيم المعرض خلال فترة إقامته، والعمل على تفديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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