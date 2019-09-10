​"نعاش"​: حريصون على تقديم أداء قوي أمام المنتخب السعودي

اعترف ​سامي نعاش​ مدرب ​منتخب اليمن​، بصعوبة المواجهة التي تجمعه، اليوم، ب​المنتخب السعودي​ ضمن الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة ل​كأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​.



وأضاف أن المقارنة بين المنتخبين معدومة سواء من ناحية الامكانيات التي يحظى بها منافسهم، وخبرة لاعبيه، وبين الظروف الصعبة للمنتخب اليمني بفعل ما تمر بها البلاد بسبب الحرب الدائرة، وتوقف الدوري منذ خمس سنوات وانعكاس ذلك على جاهزية أغلب لاعبيه، بالاضافة إلى الارهاق الذي يعانون منه كونهم سيخوض هذه المواجهة بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهتهم الاولى امام ​منتخب سنغافورة​ والتي انتهت بالتعادل 2-2.



وأشار إلى انه رغم كل ذلك فأنهم حريصون على تقديم آداء مشّرف والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.



ويلعب المنتخب اليمني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية، فلسطين، سنغافورة وأوزبكستان.