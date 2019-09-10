تفاصيل اقتحام مصر سوق السندات الدولية بـ "الباندا" و"الساموراي"

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن خطط الحكومة لطرح سندات في الأسواق الدولية لتحصيل أرباح تتراوح من 3 إلى 7 مليار دولار.



وقال مصدر مسئول في وزارة المالية إن مصر تتفاوض مع البنوك الاستثمارية في القريب العاجل من أجل تقديم المشورة لطرح سندات في الأسواق الدولية وجمع ما يتراوح من 3 إلى 7 مليارات دولار.



ومن ناحيته، قال نائب وزير المالية خالد عبدالرحمن إن الطلب المقترح قيد الإعداد وسيُرسل إلى البنوك قريبًا، ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني.



وأوضحت الوكالة، أن الحكومة المصرية تحاول الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض، وسط مؤشرات قوية على أن البنوك المركزية في العالم قد تخفض أسعار الفائدة أو تقدم دفعة جديدة من الحوافز النقدية لدفع الاقتصاديات للنمو، ويمكن أن يشمل العرض الجديد أول سندات مصرية من الباندا والساموراي والصكوك والسندات الخضراء - إضافة إلى السندات المقومة باليورو والدولار.



وتابعت أن الحكومة المصرية تسعى الآن تغيير أدواتها والتحرك تدريجيًا نحو ائتمان طويل الأجل لتخفيف عبء الديون.