محمد الشناوي يؤكد جاهزيته لخوض لقاء كانو سبورت الغيني

أكد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الإستوائية، صباح غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وشارك محمد الشناوي في تدريبات الأهلي، اليوم، بشكل طبيعي، وقدم أداء جيدا، بعدما تعافى تماما من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا، لتتأكد جاهزيته لخوض لقاء كانو سبورت.



كان الأهلي قد أنهى تدريباته على ملعب "مختار التتش" في الجزيرة، قبل السفر إلى غينيا الإستوائية، وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات فنية وخططية مكثفة تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون، والذي حرص على الحديث مع اللاعبين وشرح الجانب التكتيكي.



من جهته، اكتفى حسام عاشور قائد الفريق، بأداء جلسة في صالة الجيم، وفق البرنامج الذي حدده الجهاز الفني، والذي يسعى لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين للتخلص من الإجهاد.