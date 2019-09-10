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رياضة

رينارد: تأهل " الخضر" لكأس العالم هدف كبير نعمل لتحقيقه

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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شدد ​هيرفي رينارد​ مدرب ​المنتخب السعودي​، على أهمية البدء بقوة في المباريات الافتتاحية في التصفيات.

ويستعد الاخضر لمواجهة نظيره اليمني، اليوم، بالعاصمة البحرينية المنامة في التصفيات المشتركة المؤهلة ل​كأس العالم 2022​، و​كأس آسيا 2023​.

وأشار رينارد إلى انهم تابعوا ​منتخب اليمن​ في مباراته الأولى أمام سنغافورة ولديهم فكرة عنه، مؤكدا أن كرة القدم لايوجد فيها مباريات سهلة ويجب احترام المنافس والتركيز جديا من اجل تحقيق أفضل النتائج.

وشدد المدرب الفرنسي على أن التأهل لكأس العالم يعد "هدف كبير" له وللاعبين وسيعمل بكامل قوته على تحقيقه.

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