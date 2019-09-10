أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام.



وأكد أشتية، خلال استقباله القنصل الإسبانى العام فى القدس، اغناسيو غارسيا هولديكاساس، أن نتنياهو يحاول ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل لكسب معركته الانتخابية المقبلة.



وشدد على أن أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد، وفقا لوكالة "وفا".



وتابع أشتية: "نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلبا عليه محليا ودوليا".



وطالب أشتية، إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بالمسارعة فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.