ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، الثلاثاء، بندب معمل الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم المعادي، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، دون إصابات.



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.