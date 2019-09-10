الجزائر تحقق فوزاً علي بنين وديا في مباراة وداع رفيق حليش
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:12 م
وكالاتطباعة
تغلب المنتخب الجزائري بطل أفريقيا على نظيره منتخب بنين بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة الجزائرية.
وسجل إسلام سليماني الهدف الوحيد للمباراة عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
وقام لاعبو منتخب بنين ممرا شرفيا لمنتخب الجزائر بطل أفريقيا قبل انطلاق المباراة.
وعرفت المباراة أجواء مميزة حيث وقفت الجماهير لتحية رفيق حليش الذي ظهر للمرة الأخيرة بألوان المنتخب الجزائري إثر قراره اعتزاله اللعب الدولي.
واحتفلت الجماهير الجزائرية في نهاية المباراة مع لاعبي منتخب بلادها الذين قاموا بدورة شرفية حول الملعب حاملين كأس أمم أفريقيا.
وسجل إسلام سليماني الهدف الوحيد للمباراة عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء.
وقام لاعبو منتخب بنين ممرا شرفيا لمنتخب الجزائر بطل أفريقيا قبل انطلاق المباراة.
وعرفت المباراة أجواء مميزة حيث وقفت الجماهير لتحية رفيق حليش الذي ظهر للمرة الأخيرة بألوان المنتخب الجزائري إثر قراره اعتزاله اللعب الدولي.
واحتفلت الجماهير الجزائرية في نهاية المباراة مع لاعبي منتخب بلادها الذين قاموا بدورة شرفية حول الملعب حاملين كأس أمم أفريقيا.