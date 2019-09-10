الجزائر تحقق فوزاً علي بنين وديا في مباراة وداع رفيق حليش

تغلب ​المنتخب الجزائري​ بطل أفريقيا على نظيره ​منتخب بنين​ بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة الجزائرية.



وسجل ​إسلام سليماني​ الهدف الوحيد للمباراة عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء.



وقام لاعبو منتخب بنين ممرا شرفيا لمنتخب الجزائر بطل أفريقيا قبل انطلاق المباراة.





وعرفت المباراة أجواء مميزة حيث وقفت الجماهير لتحية ​رفيق حليش​ الذي ظهر للمرة الأخيرة بألوان المنتخب الجزائري إثر قراره اعتزاله اللعب الدولي.



واحتفلت الجماهير الجزائرية في نهاية المباراة مع لاعبي منتخب بلادها الذين قاموا بدورة شرفية حول الملعب حاملين ​كأس أمم أفريقيا​.