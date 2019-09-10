تمديد إقامة العمالة الموسمية الأجنبية في كوريا الجنوبية

قررت وزارة العدل في كوريا الجنوبية تمديد فترة الإقامة للعمال الأجانب العاملين في الأعمال الزراعية إلى خمسة أشهر بدلا من 3 أشهر حاليا.



وأعلنت الوزارة عن خطتها لتعديل قانون الهجرة الخاص بالعمالة الموسمية، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على القرار الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر المقبل.



وأشارت صحيفة "كوريا تايمز" الاخبارية، من خلال موقعها على الإنترنت، إلى أنه بموجب القانون الحالي اشتكى أصحاب المزارع من أن 90 يوما حالية لا تكفي لبعض أنواع العمل، كما أظهرت دراسة حكومية أن البلاد تعاني من نقص حوالي 20 ألف عامل موسمي في الأرياف سنويا.