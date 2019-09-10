ستيف اوستن يشعل الحماس بضربه لستايلز

افتتح النجم الأسطوري ​ستيف أوستن​ المعروف ب"ستون كولد” أحداث عرض الرو الذي اقيم فجر اليوم بتوقيت بيروت في نيويورك الذي اشعل حماس الجمهور فور ظهوره ودخوله إلى الحلبة لإدارة مشهد توقيع عقد المواجهة على اللقب الدولي في عرض ​صراع الأبطال 2019​ بين البطل ​سيث رولنز​ و​براون سترومان​.



وقد عبر رولنز عن سعادته بالتواجد مع ستيف أوستن في هذا العرض ثم وقّع العقد بعد أن وجّه بعض الكلمات القوية لخصمه، وانتقل الدور لسترومان الذي عبّر عن احترامه الشديد لستيف الذي ترعرع على مشاهدته، وأكد أنه سينتزع الحزام من خصمه قبل توقيع العقد مع احترامه له كزميل في بطولة الزوجي.





وفي النزال الاول هزم ​سيدرك ألكسندر​ ​آي جاي ستايلز​ بقرار من الحكم بعدم الأهلية بسبب تدخل كارل أندرسون ولوك جالوز وهجومهما عليه في نهاية المواجهة. وادى هذا الامر الى تدخل فريق viking riders، وساد هرج ومرج قبل ان يتقرر اقامة مباراة كبيرة تضم ١٠ مصارعين ضمن فريقين ضم الاول: رولنز وسترومان وألكسندر وفريق فايكينجز، وضم الثاني: ستايلز ودولف زيجلر وروبرت روود وأندرسون وجالوز.