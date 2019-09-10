تموين مطروح: بيع لحوم بقري وضأن بـ100 جنيه بالمعرض اللوجيستي

تفقد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الثلاثاء، المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بجوار سوق ليبيا، لمتابعة توفير اللحوم به، حيث تم البدء في عرض وبيع اللحوم البلدية الطازجة "بقري، ضأن" بالمعرض.



وأضاف وكيل تموين مطروح، أنه يتم ورود العجول البقري من المحافظات المجاورة، حيث إنها من أجود اللحوم أما رؤوس الضأن فهي وارد محلي من محافظة مطروح، وأيضا من أجود الأصناف، ويتم الذبح يوميًا تحت الإشراف البيطري بالسلخانة الكائنة بشارع علم الروم، ويبلغ سعر البيع للمواطنين 100 جنيه للكيلو سواء للحوم البقرية أو الضأن.



وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة للمنفذ للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وحسن معاملة الجمهور، واتخاد كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تلاعب في الأسعار تيسيرا وتخفيفا من الأعباء عن كاهل المواطنين.