فوز "عيساوي" برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

فاز المستشار حامد عيساوي، برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، والمستشار محمد الشرقاوي، بمقعد المتقاعدين، كما فاز كل من المستشارين محمد قنطوش، أحمد سلام، محمد صالح، أحمد الجندي، طارق زيدان، عن مقاعد القضاة، وأحمد الطحان وهشام عبدالرازق وأحمد المقرحي ومحمد سكيكر وفؤاد المدبولي، عن مقاعد النيابة العامة بالتزكية.



وكان مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، برئاسة المستشار حامد عيساوي، أعلن باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة على 17 مقعدًا، مقعد الرئيس ومقعد للمستشارين اللذين اكتمل عطاؤهم و5 مقاعد للمستشارين وخمسة مقاعد للقضاة وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة برئاسة المستشار حسن إبراهيم، وعضوية المستشارين شوقي الصالحي وسمير عوف رئيسا الاستئناف، غلق باب الترشح اليوم، واستكمال الإجراءات على مقاعد المستشارين لاختيار خمسة من بين كل من المستشارين خالد عيسى وأيمن كريم وصبري جعفر وهشام الشريف وإكرامي يوسف وعلي أبو الوفا.