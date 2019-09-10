فوز منتخب الأرجنتين على صربيا بمونديال السلة

فجر المنتخب الأرجنتيني لكرة السلة مفاجأة كبيرة وأطاح بنظيره الصربي من بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بالفوز عليه 97 87 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية للبطولة.



وشق المنتخب الأرجنتيني طريقه بجدارة إلى الدور قبل النهائي للبطولة بعد مباراة مثيرة وحماسية على مدار أرباعها المختلفة.



ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الأمريكي حامل اللقب والفرنسي.



ويدين المنتخب الأرجنتيني بفضل كبير في هذا الفوز الثمين إلى نجمه الكبير لويس سكولا 39 عاما الذي كان أفضل المسجلين في صفوف الفريق بهذه المباراة برصيد 20 نقطة.