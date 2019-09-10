منتخب مصر لناشئات الطائرة يواجه نظيره الأمريكى.. اليوم

يواجه فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة، نظيره الأمريكى فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التى تستضيفها مصر.



ويسعى منتخب ناشئات الطائرة لتحقيق الفوز فى هذا اللقاء من أجل اللعب من المنتخبات الثمانية الكبار.



وشهد مشوار مصر فى البطولة قبل مواجهة أمريكا:



الفوز على بورتريكو 3 1.



الفوز على الكاميرون 13.



الخسارة أمام الصين 30.



الخسارة من البرازيل 30.



