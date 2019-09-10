تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشرًا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسية.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 4.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5868.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 8.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6424.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.08% خاسرًا 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.66 نقطة.



وتم التداول بختام التعاملات على 131.4 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار كويتى عبر 5855 صفقة.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، يليه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.



وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.41%، تلاه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 16.28%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 13.64%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 30.32% ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.87%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5.71%.