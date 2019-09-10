مناورات إسرائيلية في مزارع شبعا جنوب لبنان

فى خطوة استفزازية جديدة للاحتلال الإسرائيلى، أجرى جيش الاحتلال مناورة واسعة في مزارع شبعا المحتلة، بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وأفادت مصادر عسكرية وأمنية وسكانية في لبنان، اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية وقعت في مزارع شبعا المحتلة.



وصرح مصدر عسكري لبناني بأن هذه الانفجارات ناجمة عن مناورة واسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.



يأتى ذلك بالتزامن مع وجود تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان.