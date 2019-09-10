تحقيقات فرنسية بشأن وجود عيوب في مكونات محطاتها النووية

قالت شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة " إي دي اف" اليوم الثلاثاء إنها تحقق في ما إذا كانت مكونات بعض محطاتها النووية معيوبة، وذلك عقب إبلاغها بوجود مشاكل تصنيع تتعلق بالمكونات.



وأوضحت الشركة التي تديرها الدولة أن فرعها (فراماتوم) تواصل معها بشأن وجود عيوب محتملة بمولدات بخار مستخدمة في بعض من المحطات النووية.



ويشار إلى أن هذه المكونات إما أنه لم يتم بعد تركيبها في المفاعلات أو تم تركيبها حديثا، لذلك لم يتم استخدامها بعد في أي منشآه نووية، ولم يتضح عدد المحطات النووية المتضررة من هذه المكونات.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 7% عقب الكشف عن هذه الأنباء.



ويذكر أن 58 مفاعل تعمل بأنحاء فرنسا، وتولد أكثر من 70% من الطاقة في البلاد.