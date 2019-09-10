المنياوى فى الجبلاية لنزع فتيل أزمة قيد " الدراويش"

يزور صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، وطارق أبو الليل المدير الإدارى، اتحاد الكرة من أجل التفاوض لإنهاء أزمة منع الدراويش من القيد.



ويحاول وفد الإسماعيلى التفاوض مع لجنة شئون اللاعبين لجدولة مستحقات اللاعبين وإنهاء أزمة القيد.



ويعانى الإسماعيلى من أزمة فى قيد الصفقات الجديدة استعدادا للموسم، ومواجهة أهلى بنغازى الليبى فى دور الـ32 لدورى أبطال العرب المقرر إقامتها الجمعة المقبل.